الحرس الثوري الإيراني: لن نتراجع قيد أنملة أمام العدو

تفقد قائد القوة البرية للحرس الثوري القواعد العملياتية في المناطق الشمالية الغربية.

ووفق وكالة فارس الإيرانية، فقد قال قائد القوة البرية للحرس الثوري: كما في مرحلة الدفاع المقدس، لن نتراجع قيد أنملة أمام العدو، والمستقبل للإسلام العزيز وللشعب الإيراني البطل.

كان القائد العام للجيش الايراني اللواء امير حاتمي قدد شدد على يقظة القوات المسلحة واستعدادها الكامل، قائلاً: إن القوات المسلحة، متوكلة على الله، ومتكئة على دعم الشعب، لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن استقلال إيران العزيزة وأمنها وسلامتها الإقليمية.

وفي بيان اصدره اللواء حاتمي بمناسبة حلول أسبوع الدفاع المقدس (الحرب العراقية على ايران في الثمانينات)، أحيا ذكرى تلك الحقبة، مثنيا على صمود القوات المسلحة الإيرانية والشعب الإيراني أمام الأعداء.

وأوضح أن القوات المسلحة لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن استقلال إيران العزيزة أمام الأعداء.