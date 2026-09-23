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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة مصرية بشأن إيران.. وزير الخارجية يلتقي مدير عام وكالة الطاقة الذرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
القسم الخارجي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أهمية مواصلة دعم المسار الدبلوماسي والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وبما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

جاءت تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الأرجنتيني لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، أمس "الثلاثاء"، وذلك على هامش مشاركة الوزير عبد العاطي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الجانبان نتائج الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عقدت في فيينا خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ سبتمبر الجاري، حيث ثمن الوزير عبد العاطي مستوى التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين مصر والوكالة، وما تعكسه الشراكة بين الجانبين من حرص مشترك على دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز منظومة عدم الانتشار النووي، مشيداً في هذا السياق بالدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لمصر في إطار برنامج التعاون الفني.

كما أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع إلى انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمقرر عقدها في نيويورك خلال شهر نوفمبر المقبل، بما يدعم الجهود الرامية نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة دعم المسار الدبلوماسي والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات.

واستمع الوزير عبد العاطي إلى رؤية جروسي وأولوياته بشأن مستقبل عمل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز فاعلية المنظومة الأممية وقدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في صون السلم والأمن الدوليين، في ضوء ما يشهده النظام الدولي من تحديات متزايدة وتفاقم الأزمات والنزاعات.

رسالة مصرية بشأن إيران وزير الخارجية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني الوزير عبد العاطي رافائيل جروسي

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