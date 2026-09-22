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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره البولندي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي نظيره البولندي
وزير الخارجية يلتقي نظيره البولندي
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد رادوسواف سيكورسكي، وزير خارجية بولندا، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، والتي تقترب من إتمام مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام ٢٠٢٧، كما أعرب عن التطلع لاستقبال وزير الخارجية البولندي في القاهرة قريباً، ومواصلة التنسيق السياسي الوثيق بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجدداً مقترح إنشاء منطقة صناعية بولندية بها. كما دعا إلى تعزيز الشراكات الصناعية بين البلدين بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب الإشادة بالنمو الملحوظ في أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضع حداً للصراع وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، كما استمع إلى تقييم نظيره البولندي بشأن أحدث التطورات والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي وزير خارجية بولندا رادوسواف سيكورسكي الأزمة الروسية الأوكرانية

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