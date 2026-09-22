قنصلية الصين تحتفل بالذكرى الـ77 لإنشاء الجمهورية الصينية

أقامت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية لإحياء الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة شرق المحافظة.

استقبلت الحضور شيوي مين، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، فيما شهد الحفل حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة.

أكد شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أن العلاقات بين مصر والصين، التي تمر هذا العام بذكراها السبعين، تجسد نموذجا للتعايش الودي والتضامن بين الدول النامية، وركيزة للتعاون الجماعي الصيني العربي والأفريقي.

الشراكة الاستراتيجية

أكد القنصل العام أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين شهدت تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة تحت التوجيه الاستراتيجي للرئيسين شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه اعتبارا من الأول من مايو الماضي، بدأت الصين تطبيق الإعفاء الجمركي الشامل على واردات جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما فيها مصر.

وبحسب الإحصاءات المصرية التي استعرضها القنصل، ارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 109.8% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي استثمارات الشركات الصينية في مصر نحو 10 مليارات دولار أمريكي، عبر أكثر من 3000 شركة صينية عاملة في السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العلاقة بين مصر والصين لم تعد علاقة دبلوماسية فقط، بل تجاوزتها لتصبح نموذجا يجمع بين أفضل ما قدمته حضارتان عريقتان هما مصر والصين.

معرض صور يوثق معالم الإسكندرية والصين

وعلى هامش الاحتفالية، نظمت القنصلية الصينية بالإسكندرية معرضا للصور، ضم مجموعة من الصور التي توثق أبرز معالم محافظة الإسكندرية، إلى جانب صور أخرى تعكس معالم جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن عدد من المشروعات الصينية التي تُقام حاليا على أرض مصر.

كما شهدت الاحتفالية عددا من العروض الفنية الصينية، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

معلومات عن العيد الوطني الصيني

يوافق الأول من أكتوبر من كل عام ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حين أعلن الزعيم ماو تسي تونج قيام الجمهورية من فوق بوابة "تيانانمن" في العاصمة بكين.

ويُعد هذا اليوم من أهم الأعياد الوطنية في الصين، إذ تشهد البلاد احتفالات رسمية وشعبية واسعة، وتمتد الإجازة الرسمية عادة لسبعة أيام متصلة تُعرف بـ"العطلة الذهبية"، تشهد خلالها حركة سياحية وتجارية نشطة داخل البلاد.

وتحرص البعثات الدبلوماسية الصينية حول العالم، ومنها القنصليات العامة، على إقامة فعاليات واحتفالات بهذه المناسبة، تجمع بين الطابع الرسمي والثقافي، وتُستغل عادة كمنصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الصين والدول المضيفة، من خلال استعراض جوانب من الحضارة الصينية ومشروعات التعاون المشترك القائمة بين البلدين.

وتحتفل مصر والصين هذا العام بذكرى مرور سنوات عديدة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والمشروعات المشتركة، أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.