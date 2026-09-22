قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الهندي بالقاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
السفير الهندي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة بريكس
ترامب يُعلن تغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى «الذكاء الخارق» في الوثائق الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد مستقبل «مُبهر» لمنطقة الشرق الأوسط
ما اتحركش.. سعر عيار 18 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يمثل مصر في قمة «ترامب» الإقليمية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
استطلاع: 58% من القادة يستخدمون الذكاء الاصطناعي في قرارات الموظفين.. و45% يتوقعون تغير الأدوار القيادية
نقابة الإعلاميين تتلقى شكوى من نقيب الموسيقيين ضد أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني
ترامب: الأزمة مع إيران ستنتهي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها
كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 2027
مدبولي يلتقي جوتيريش بنيويورك.. وأمين الأمم المتحدة يثمن دور مصر كـ «ركيزة استقرار بالمنطقة»
من 2500 إلى 5000 ألف جنيه.. أسعار إيجار شقق سكن لكل المصريين 9
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنصلية الصين تحتفل بالذكرى الـ77 لإنشاء الجمهورية الصينية

احتفالية قنصلية الصين
احتفالية قنصلية الصين
أحمد بسيوني

أقامت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية لإحياء الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة شرق المحافظة.

استقبلت الحضور شيوي مين، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، فيما شهد الحفل حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة.

أكد شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أن العلاقات بين مصر والصين، التي تمر هذا العام بذكراها السبعين، تجسد نموذجا للتعايش الودي والتضامن بين الدول النامية، وركيزة للتعاون الجماعي الصيني العربي والأفريقي.

الشراكة الاستراتيجية

أكد القنصل العام أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين شهدت تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة تحت التوجيه الاستراتيجي للرئيسين شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه اعتبارا من الأول من مايو الماضي، بدأت الصين تطبيق الإعفاء الجمركي الشامل على واردات جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما فيها مصر.

وبحسب الإحصاءات المصرية التي استعرضها القنصل، ارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 109.8% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي استثمارات الشركات الصينية في مصر نحو 10 مليارات دولار أمريكي، عبر أكثر من 3000 شركة صينية عاملة في السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العلاقة بين مصر والصين لم تعد علاقة دبلوماسية فقط، بل تجاوزتها لتصبح نموذجا يجمع بين أفضل ما قدمته حضارتان عريقتان هما مصر والصين.

معرض صور يوثق معالم الإسكندرية والصين

وعلى هامش الاحتفالية، نظمت القنصلية الصينية بالإسكندرية معرضا للصور، ضم مجموعة من الصور التي توثق أبرز معالم محافظة الإسكندرية، إلى جانب صور أخرى تعكس معالم جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن عدد من المشروعات الصينية التي تُقام حاليا على أرض مصر.

كما شهدت الاحتفالية عددا من العروض الفنية الصينية، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

معلومات عن العيد الوطني الصيني

يوافق الأول من أكتوبر من كل عام ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حين أعلن الزعيم ماو تسي تونج قيام الجمهورية من فوق بوابة "تيانانمن" في العاصمة بكين.

ويُعد هذا اليوم من أهم الأعياد الوطنية في الصين، إذ تشهد البلاد احتفالات رسمية وشعبية واسعة، وتمتد الإجازة الرسمية عادة لسبعة أيام متصلة تُعرف بـ"العطلة الذهبية"، تشهد خلالها حركة سياحية وتجارية نشطة داخل البلاد.

وتحرص البعثات الدبلوماسية الصينية حول العالم، ومنها القنصليات العامة، على إقامة فعاليات واحتفالات بهذه المناسبة، تجمع بين الطابع الرسمي والثقافي، وتُستغل عادة كمنصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الصين والدول المضيفة، من خلال استعراض جوانب من الحضارة الصينية ومشروعات التعاون المشترك القائمة بين البلدين.

وتحتفل مصر والصين هذا العام بذكرى مرور سنوات عديدة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والمشروعات المشتركة، أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.

الإسكندرية الصين قنصلية احتفالية تأسيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

وزير التربية والتعليم

لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

ترشيحاتنا

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

الثوم

غير المناعة.. فوائد خارقة للثوم.. تعرف عليها

بالصور

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد