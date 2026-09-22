نقابة الإعلاميين تتلقى شكوى من نقيب الموسيقيين ضد أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني

تلقت نقابة الإعلاميين اليوم الثلاثاء شكوى رسمية من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ضد الإعلامي أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني.

وأحال الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين الشكوى إلى جهات الاختصاص بالنقابة المتمثلة في:

- الشئون القانونية

-المرصد الإعلامي التابع للنقابة

- إدارة القيد والتصاريح

وذلك لفحص الشكوى، كلٌّ في مجال اختصاصه، وذلك لاتخاذ القرار المناسب على ضوء التقرير النهائي الصادر عن الجهات الثلاث.

وتؤكد نقابة الإعلاميين حرصها على تحقيق التوازن في الحفاظ على حقوق الزملاء الإعلاميين في أداء واجباتهم المهنية، وحق المجتمع في رسالة إعلامية مهنية صادقة منضبطة.