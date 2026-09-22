الجارحي: العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة وتجمعهم شراكة استراتيجية تعزز قدراتنا على مواجهة التحديات

شارك النائب محمد الجارحي في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، وذلك بدعوة رسمية من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وسط حضور رسمي ودبلوماسي، وبحفاوة من السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.

وأكد النائب محمد الجارحي، خلال مشاركته في الاحتفال، عمق ومتانة العلاقات التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ما يربط البلدين من علاقات تاريخية ممتدة ومصير مشترك.

متانة العلاقات التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية

وقال الجارحي: «مصر والسعودية أمة واحدة ومصير مشترك، تجمعهما علاقات تاريخية ممتدة وشراكة استراتيجية تعزز قدراتنا على مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وتحقيق الأمن والرخاء للشعبين المصري والسعودي».

وأضاف أن التعاون بين القاهرة والرياض يمثل ركيزة مهمة في دعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة.

روابط تاريخية وشعبية راسخة

وأشار النائب محمد الجارحي إلى أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية وشعبية راسخة، إلى جانب التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم مصالح الشعبين ويعزز من قدرة البلدين على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

ووجّه الجارحي التهنئة إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات المصرية السعودية مزيدًا من التعاون والتطور.