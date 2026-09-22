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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: نولي أهمية كبيرة لمراقبة الانتخابات في الدول العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمراقبة الانتخابات في الدول العربية، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات البرلمانية والجهات والمؤسسات المعنية بإدارة ومتابعة العمليات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي، مع السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات بالمملكة المغربية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية لعام 2026.

وخلال اللقاء، استمع رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق إلى عرض من السيدة آمنة بوعياش حول أبرز الاستعدادات والترتيبات المتخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، فيما قدم أعضاء اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات بالمملكة المغربية إحاطة لوفد البرلمان العربي حول مستجدات القوانين المنظمة للانتخابات والإجراءات والترتيبات ذات الصلة.

و أعرب "اليماحي" عن تقدير البرلمان العربي للجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي، وما يضطلعان به من مسؤوليات في إطار متابعة العملية الانتخابية، بما يسهم في توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واحترام إرادة الناخبين.

وأكد أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم وتعزيز الممارسات الديمقراطية والمؤسساتية العربية، والاستفادة من التجارب الانتخابية الناجحة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرص البرلمان على التعرف على التجربة المغربية في توظيف التكنولوجيا والوسائل الرقمية في إدارة العملية الانتخابية، والاستفادة من الخبرات والممارسات المتقدمة في هذا المجال، بما يسهم في إثراء التجربة البرلمانية والانتخابية العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات والمؤسسات المعنية بالانتخابات في الدول العربية.

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات بالمملكة المغربية، عن تقديرها لمشاركة وفد البرلمان العربي في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية، مشيدةً بالجهود التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال ملاحظة العمليات الانتخابية في الدول العربية، وبما تمثله هذه المشاركة من أهمية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.


 

رئيس البرلمان العربي لمراقبة الانتخابات الدول العربية

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