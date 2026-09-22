زيلينسكي يبحث مع رئيسة وزراء الدنمارك تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا وتقديم دعم مالي لأوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء عقده في نيويورك مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، تقديم الدعم المالي لأوكرانيا وتعزيز الضغوط المفروضة على روسيا من خلال العقوبات.

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه ناقش مع رئيسة وزراء الدنمارك ضرورة فرض عقوبات أوروبية أقوى على روسيا، التي أكد أنها تبدي رغبتها باستمرار في تصعيد الحرب.

وشكر زيلينسكي الدنمارك على دعمها لهذا الموقف، معربًا عن أمله في أن يحافظ جميع الشركاء الأوروبيين على وحدتهم ويعملوا من أجل تحقيق السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه بحث أيضًا مع فريدريكسن المرونة المالية لأوكرانيا والقرارات التي يمكن أن تساعد في سد العجز في ميزانية البلاد، كما ناقشا الإنتاج الدفاعي المشترك، بما في ذلك إقامة منشآت جديدة.

وقد وصل زيلينسكي إلى نيويورك للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وسلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.