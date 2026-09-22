قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: غزة المقـ برة الأوسع للأطـ فال في العالم.. والضفة تعاني إرهـ اب المستوطنين
ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة
طاقم تحكيم كيني لمباراة منتخب مصر وأنجولا
ترامب أمام الأمم المتحدة: أشكر مصر على دورها في غزة وأدعو لحصار إيران
استئناف مروان وجودي على حبسهما في دهس بائعة الشاي 6 أكتوبر
مفتي الجمهورية: مواجهة المفاهيم المغلوطة ضرورة لحماية الهوية الوطنية
أمام الأمم المتحدة.. عاهل الأردن: إسرائيل تواصل تجاهل اتفاق غزة وتعرقل حماية المدنيين والمساعدات
ترامب يدعو قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران
ترامب من الأمم المتحدة: اتفاق مع إيران أو تدمير كامل وسريع
ترامب من الأمم المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
مليون جنيه من الأهلي إلى الشرقية إنبي بسبب انضمام علي محمود لمنتخب مصر
بقيادة مصر.. تحرك رباعي لدعم الاستقرار ومواجهة أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
اسماء محمد

يعد خبز الحبة الكاملة من صيحات الموضة الغذائية التى انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة فما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون في الدم.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث يساعد تناول خبز الحبة الكاملة على تحسين مستويات الدهون في الدم.

يحتوي خبز القمح الكامل على ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كمية الألياف الموجودة في الخبز الأبيض ويشمل ذلك الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على الهضم، والألياف القابلة للذوبان، التي تدعم صحة القلب.

خبز الشوفان

تُعدّ الألياف القابلة للذوبان مفيدة بشكل خاص لأنها تساعد على تنظيم مستويات الدهون في الدم، والتي قد تُساهم في تصلب الشرايين أما الألياف غير القابلة للذوبان فتُساهم بشكل غير مباشر في تنظيم مستويات الدهون .

ويقدم خبز الحبة الكاملة العديد من المزايا الصحية أبرزها:

خفض الكوليسترول “الضار”

 تُشكّل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتُخرجه من الجسم مع البراز وهذا يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول "الضار" منخفض الكثافة (LDL) مع مرور الوقت. 

منع امتصاص الدهون 

 

 تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء امتصاص الدهون الغذائية، مما يمنع ارتفاع مستويات الدهون في الدم بعد الوجبات، والذي يساهم في التهاب الأوعية الدموية وتكوّن اللويحات. 

تعزيز الشعور بالشبع

 يميل خبز القمح الكامل إلى إشباعك بشكل أسرع من الخبز الأبيض و من خلال تعزيز الشعور بالشبع المبكر، تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن و تُعد زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

خلصت مراجعة للدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان في الطعام يمكن أن تخفض بشكل مستقل كلاً من ضغط الدم الانقباضي (القراءة العليا) والانبساطي (القراءة السفلى) وهى موجودة في خبز الحبة الكاملة.

خبز الحبة الكاملة الحبة الكاملة فوائد خبز الحبة الكاملة الدهون الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم الجمع بين العقيقة ووليمة الزواج في ذبيحة واحدة؟.. الإفتاء تجيب

انعقاد دورتين للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

انعقاد دورتين للحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية

أمين البحوث الإسلامية يواصل متابعة أعمال المرحلة الثانية لاختبارات إيفاد

أمين البحوث الإسلامية يواصل متابعة أعمال المرحلة الثانية لاختبارات إيفاد رمضان

بالصور

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد