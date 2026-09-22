بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

يعد خبز الحبة الكاملة من صيحات الموضة الغذائية التى انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة فما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون في الدم.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث يساعد تناول خبز الحبة الكاملة على تحسين مستويات الدهون في الدم.

يحتوي خبز القمح الكامل على ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كمية الألياف الموجودة في الخبز الأبيض ويشمل ذلك الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على الهضم، والألياف القابلة للذوبان، التي تدعم صحة القلب.

تُعدّ الألياف القابلة للذوبان مفيدة بشكل خاص لأنها تساعد على تنظيم مستويات الدهون في الدم، والتي قد تُساهم في تصلب الشرايين أما الألياف غير القابلة للذوبان فتُساهم بشكل غير مباشر في تنظيم مستويات الدهون .

ويقدم خبز الحبة الكاملة العديد من المزايا الصحية أبرزها:

خفض الكوليسترول “الضار”

تُشكّل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتُخرجه من الجسم مع البراز وهذا يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول "الضار" منخفض الكثافة (LDL) مع مرور الوقت.

منع امتصاص الدهون

تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء امتصاص الدهون الغذائية، مما يمنع ارتفاع مستويات الدهون في الدم بعد الوجبات، والذي يساهم في التهاب الأوعية الدموية وتكوّن اللويحات.

تعزيز الشعور بالشبع

يميل خبز القمح الكامل إلى إشباعك بشكل أسرع من الخبز الأبيض و من خلال تعزيز الشعور بالشبع المبكر، تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن و تُعد زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

خلصت مراجعة للدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان في الطعام يمكن أن تخفض بشكل مستقل كلاً من ضغط الدم الانقباضي (القراءة العليا) والانبساطي (القراءة السفلى) وهى موجودة في خبز الحبة الكاملة.