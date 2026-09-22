قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة
طاقم تحكيم كيني لمباراة منتخب مصر وأنجولا
ترامب أمام الأمم المتحدة: أشكر مصر على دورها في غزة وأدعو لحصار إيران
استئناف مروان وجودي على حبسهما في دهس بائعة الشاي 6 أكتوبر
مفتي الجمهورية: مواجهة المفاهيم المغلوطة ضرورة لحماية الهوية الوطنية
أمام الأمم المتحدة.. عاهل الأردن: إسرائيل تواصل تجاهل اتفاق غزة وتعرقل حماية المدنيين والمساعدات
ترامب يدعو قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران
ترامب من الأمم المتحدة: اتفاق مع إيران أو تدمير كامل وسريع
ترامب من الأمم المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
مليون جنيه من الأهلي إلى الشرقية إنبي بسبب انضمام علي محمود لمنتخب مصر
بقيادة مصر.. تحرك رباعي لدعم الاستقرار ومواجهة أزمات المنطقة
ترامب يدعو جميع الدول للانضمام في فرض العزلة الاقتصادية على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تطلق رسمياً هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo K14 Lite

أوبو تطلق رسمياً هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo K14 Lite
أوبو تطلق رسمياً هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo K14 Lite


أعلنت شركة أوبو رسمياً عن إطلاق هاتف ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع منفذ سماعة رأس 3.5 ملم
أُطلق هاتف أوبو K14 في مارس 2026 بتقنية الجيل الخامس وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير. وقد طرحت الشركة الآن هاتف K14 Lite  كبديل أرخص بتقنية الجيل الرابع و بسعر مناسب وشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570×720 بكسل وقد يتم تحديث الشاشة بمعدل 120 مرة في الثانية، ويبلغ سطوعها النموذجي 700 شمعة/م².

يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250، وهو معالج منخفض التكلفة بتقنية 12 نانومتر. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت من نوع UFS 2.2. ويتميز الجهاز بميزة مثيرة للاهتمام، وهي إمكانية توسيع سعة التخزين عبر منفذ microSD.

تأتي الكاميرا الرئيسية المزودة بضبط تلقائي للصورة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل. ويحتوي  الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو وغيرها. يتميز هاتف Oppo K14 Lite ببطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير، وهي متوفرة أيضًا على شكل شاحن متنقل Anker بسعة 25 ألف مللي أمبير (بسعر 104.99 دولارًا أمريكيًا على أمازون حاليًا). ويمكن شحنه باستخدام شاحن سلكي بقدرة 15 واط أو شاحن سلكي عكسي بقدرة 5 واط.

أما بالنسبة للبرمجيات، فسيعمل جهاز K14 Lite تحديث ColorOS 16، وهو نظام مبني على نظام Android 16. وتشمل المواصفات الأخرى قارئ بصمات الأصابع على الجانب، ومنفذ  سماعة رأس 3.5 ملم ، وتقنية Bluetooth 5.2، وتقنية Wi-Fi 5، ومقاومة للغبار/الرذاذ بتصنيف IP64.الملحقات الإلكترونية

يبلغ سمك الهاتف 9 ملم ويزن حوالي 215 غرامًا. متوفر بلوني البنفسجي الفاتح والبني الحجري. سعر هاتف Oppo K14 Lite بسعة 4 جيجابايت/64 جيجابايت هو 16,999 روبية هندية (حوالي 177 دولارًا أمريكيًا)

شركة أوبو هاتف أوبو K14 سعر مناسب شاشة LCD سعة التخزين هاتف Oppo K14 Lite شاحن سلكي بصمات الأصابع تقنية Wi Fi 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود تطوير البنية التحتية والرقمية أمام جامعات صينية وأفريقية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يوجه بإبرام عقود للجادين في تقنين أوضاعهم بأراضي أملاك الدولة

محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2026

مجلس تنفيذى الأقصر يوافق على إنشاء 6 مدارس ومعهدين أزهريين

بالصور

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد