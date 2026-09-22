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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم كيني لإدارة مباراة مصر وأنجولا .. وغربال يدير قمة كوت ديفوار وغانا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيينات الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027.

وتنطلق منافسات دور المجموعات من التصفيات يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 6 أكتوبر، موعد ختام الجولة الثانية، بمشاركة 48 منتخبًا موزعة على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات.

وتشهد الجولة الأولى عددًا من المواجهات المرتقبة، أبرزها مباراة كوت ديفوار وغانا، إلى جانب لقاء المغرب والغابون، ومواجهة مصر وأنجولا، والجزائر وزامبيا.

مصطفى غربال حكمًا لقمة كوت ديفوار وغانا

أسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة مباراة كوت ديفوار وغانا، المقرر إقامتها يوم الخميس في مدينة بواكيه، إلى طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال.

ويعاون غربال كل من أكرم زهروني مساعدًا أول، ومقران قوراري مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى لطفي بوكواسة مهمة الحكم الرابع، مع تعيين المغربي يحيى حدقة مراقبًا للحكام.

أبرز التعيينات التحكيمية في الجولة الأولى

وشملت تعيينات لجنة الحكام عددًا من المواجهات البارزة، وجاءت على النحو التالي:

المغرب والغابون: الجنوب أفريقي توم أبونجيل، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

مصر وأنجولا: طاقم تحكيم كيني بقيادة بيتر كاماكو، على استاد القاهرة الدولي.

تونس وأوغندا: طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه، على ملعب رادس في العاصمة تونس.

الجزائر وزامبيا: طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك كامبنجا مالالا، على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو.

نظام التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027

وتضم التصفيات 48 منتخبًا موزعة على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتقام المنافسات على مدار 6 جولات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من معظم المجموعات، بينما تختلف آلية التأهل في المجموعات الرابعة والثامنة والثانية عشرة، التي تضم منتخبات الدول المضيفة لكأس أمم أفريقيا 2027، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، والمتأهلة تلقائيًا إلى النهائيات.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل المنتخب صاحب أعلى ترتيب من بين المنتخبات الأخرى في كل مجموعة من المجموعات الخاصة بالدول المضيفة، إلى جانب البلد المستضيف.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات التصفيات خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، قبل إقامة الجولتين الأخيرتين بين 22 و30 مارس 2027، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى البطولة القارية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2027 مصر وأنجولا

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