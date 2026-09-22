محافظ الوادي الجديد تتفقد عددًا من المشروعات الاستثمارية الزراعية ببحيرة باريس

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية، اليوم، بمنطقة بحيرة باريس جنوب مركز باريس، لمتابعة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والخدمية القائمة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والاستاذ على نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد عبد الوهاب مساعد المحافظ لشئون المبادرات الزراعية، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث تفقدت المحافظ أحد المشروعات الانتاجية المقامة على مساحة 1000 فدان، يضم محطة لرفع المياه ومحطة طاقة شمسية قدرة251 كيلو وات، كما يشمل تجارب لزراعة البطاطا المخصصة للتصدير والسمسم والبطيخ والفاصوليا واللوبيا والفول والكمون، كما تفقدت مشروعًا زراعيًا على مساحة 481 فدانًا تضم زراعات التين الشوكي والزيتون.

وواصلت مجدي جولتها للمشروعات الزراعية بالمنطقة، بزيارة أحد مشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية على مساحة 300 فدان تضم المورينجا و الشمر و اليانسون، مشيدة بجهود التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

ووجهت المحافظ بتوفير منافذ بمركز باريس لبيع الإنتاج الزراعي من المشروعات القائمة، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء مصنع لمنتجات الألبان وآخر للمحافظة الزراعية بالمركز، وحصر المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.