مصادر لرويترز: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» تمهيدًا لاستئناف التصدير عبر ينبع

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة أنباء رويترز، بأن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط «شرق-غرب»، مع توقعات باستئناف عمليات تصدير الخام من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على ارتفاع تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إن خط الأنابيب بدأ العمل بمعدلات ضخ منخفضة، فيما تسعى شركة أرامكو السعودية إلى إعادة الضخ تدريجيًا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بطاقة استيعابية للخط تصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا.

وأدى استئناف الإمدادات إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ انخفض خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، ليتراجع إلى نحو 97 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 8 سبتمبر.

وكانت السعودية قد أغلقت خط «شرق-غرب» في 11 سبتمبر، عقب هجمات بطائرات مسيرة قالت الرياض إن ميليشيات عراقية تقف وراءها، ما أدى إلى توقف عمليات تحميل الخام في ميناء ينبع.

ويتيح الخط للسعودية تحويل نحو 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها إلى ساحل البحر الأحمر، بما يعادل نحو 4% من الإمدادات النفطية العالمية، لتجنب المرور عبر مضيق هرمز الذي تعطلت حركة النفط من خلاله بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن الوصول إلى معدل تشغيل يبلغ 40% من الطاقة الاستيعابية للخط قد يستغرق بضعة أيام، فيما قد يحتاج استئناف التشغيل الكامل إلى ما بين 6 و8 أسابيع. وقال مصدر آخر في قطاع النفط إن العودة إلى معدلات الضخ الكاملة قد تستغرق نحو ستة أسابيع.

وأوضحت المصادر أن ثلاث محطات ضخ تخدم خط الأنابيب تعرضت لأضرار جراء هجمات الطائرات المسيرة، فيما يعتمد الخط، وفق تقديرات قطاعية، على 11 محطة ضخ ومحطتين منفصلتين لتخفيف الضغط.

وقال أحد المصادر إن الخط سيستأنف إمداد مصافي أرامكو على ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن شحنة واحدة من النفط من المقرر تحميلها في ميناء ينبع في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تكون متجهة إلى الصين.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران تجاريان بأن متعاملين في السوق كانوا يستعدون لتحميل النفط السعودي عبر توجيه ناقلات إلى ميناء بورسعيد المصري لإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وكذلك إلى ميناء سيدي كرير.

وتراجعت أسعار النفط أيضًا خلال الأسبوع، بعد تصريحات إيرانية أشارت إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، إلى جانب زيادة السعودية عمليات تحميل السفن في ميناء رأس تنورة، ما عزز التوقعات بارتفاع صادرات النفط عبر المضيق.

ولم ترد شركة أرامكو السعودية على الفور على طلب رويترز للتعليق.