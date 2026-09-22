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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان إنهاء الحرب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أنه يعمل مع زيلينسكي على إيجاد حل يقود إلى إنهاء الصراع.

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين عقب اجتماعه مع زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان سبل الدفع باتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إن الرئيس الروسي راغب في إنهاء الحرب، مضيفاً أن الرئيسين الروسي والأوكراني يريدان وضع حد للقتال، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها واشنطن لإحياء المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يعمل مع زيلينسكي للتوصل إلى حل ينهي الحرب، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى بلورة خطوات لخفض التصعيد، من بينها بحث ترتيبات تتعلق بحماية البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وكان زيلينسكي قد قال قبل اجتماعه بترامب إن هناك أفكاراً مطروحة لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد، مشيراً إلى قضايا تتعلق بأمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين. كما دعا إلى وقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، مقابل خطوات مماثلة من الجانب الأوكراني.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ شهدت الساعات الأخيرة ضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدة مناطق أوكرانية، بالتزامن مع هجمات أوكرانية استهدفت منشآت ومنشآت طاقة روسية، ما يعكس استمرار التصعيد الميداني بالتوازي مع التحركات السياسية.

وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أنه يريد إنهاء الحرب وإعادة العلاقات الأمريكية الروسية إلى مسار أفضل، فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي أبدى دعمه لفكرة إنهاء الحرب خلال اتصال مع ترامب في سبتمبر الجاري.

وتسعى واشنطن في المرحلة الراهنة إلى دفع موسكو وكييف نحو إجراءات لخفض التصعيد تمهيداً لمسار تفاوضي أوسع، بينما تظل القضايا الأمنية والأراضي ووقف الهجمات على البنية التحتية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة أي مفاوضات محتملة.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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