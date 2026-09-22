رئيس الوزراء الصومالي يبحث مع وفد عسكري باكستاني تعزيز التعاون الدفاعي

بحث رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وفد عسكري باكستاني برئاسة المارشال الجوي محمد سرفراز، قائد الدفاع الجوي ونائب رئيس اركان القوات الجوية الباكستانية، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وركزت المباحثات -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- على تطوير التعاون في مجال القوات الجوية، بما في ذلك بناء قدرات القوات الجوية الصومالية، وتعزيز كفاءتها، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم جهود الصومال الرامية إلى بناء قدرات دفاعية جوية وطنية.

وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن تقديره لزيارة الوفد الباكستاني إلى الصومال، مؤكدًا أهمية الزيارة في دفع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الدفاعي.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تعمل على بناء القوات المسلحة وتدريبها ورفع كفاءتها وتجهيزها، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة قدراتها وتعزيز دورها في العمليات العسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أهمية مواصلة تطوير التعاون والدعم في المجال الدفاعي، مع التركيز على تنمية قدرات القوات الجوية الصومالية وتعزيز كفاءة مؤسسات الأمن والدفاع في البلاد.