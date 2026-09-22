سفير كندا في الاتحاد الأوروبي: أوتاوا وبروكسل تكشفان عن شراكات جديدة خلال العام المقبل

قال سفير كندا لدى الاتحاد الأوروبي جوناثان ويلكينسون، اليوم الثلاثاء، إن أوتاوا وبروكسل ستعلنان عن مجموعة شاملة من الشراكات خلال العام المقبل، إلا أن شكل العلاقة المستقبلية لا يزال قيد المناقشة.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، خلال خطاب ألقته حول"حالة الاتحاد الأوروبي" في 16 سبتمبر الجاري، أن الباب سيبقى مفتوحًا أمام كندا لتصبح "أول عضو منتسب" في الاتحاد.

وأضاف ويلكينسون -خلال فعالية "بروكسل بلاي بوك لايف 2026" التي تنظمها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية- "كان من دواعي سرور كندا البالغ سماع ذلك من الرئيسة (فون دير لاين)، لأنني أعتقد أن ذلك يعكس حقيقة أن الأوروبيين ينظرون إلى كندا بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى أوروبا".

وتابع السفير الكندي -حسبما أوردت صحيفة "بوليتيكو"- "في النهاية، لا أهتم كثيرًا بما سنسميه في النهاية. ما يهمني أكثر هو أن تكون لدينا مبادرات تعمل فعليًا على دفع عجلة الازدهار والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من الأمور الأخرى في المستقبل".

ويعمل الاتحاد الأوروبي وكندا حاليًا على تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز شراكتهما، بما في ذلك المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبحث والابتكار.

وردًا على سؤال حول موعد توقيع تلك الاتفاقيات، قال ويلكينسون إنها ستُبرم "قريبًا جدًّا"، مع التخطيط لتوقيع العديد منها خلال القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في أكتوبر المقبل.

وأثارت فكرة العضوية المنتسبة دهشة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إذ قالوا إن الدول الأعضاء لم تُسأل عما إذا كانت تؤيد الخطة، مشيرين إلى أنه لا توجد علاقة قانونية من هذا القبيل منصوص عليها في المعاهدات التأسيسية للاتحاد.

ومع ذلك، قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنها طريقة لتسمية نوع جديد من الشراكة يتجاوز الاتفاقيات الحالية في مجالات التجارة والبحث والدفاع.