تعديل موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس الرابطة المصرية

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقرر تعديل موعد المباراة لتقام يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

وكانت قرعة كأس الرابطة المصرية قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم إنبي والجونة والمقاولون العرب والشرقية وبترول أسيوط.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز.