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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة الطاقة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها خلال الفترة المقبلة.. وتناقش مبادرة لإنتاج الغاز الحيوي وتخفيف أزمة الطاقة

أمانة الطاقة المركزية بـ"مستقبل وطن"
أمانة الطاقة المركزية بـ"مستقبل وطن"
عبد الرحمن سرحان

​عقدت أمانة شئون الطاقة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعاً تنظيمياً مع أمناء شئون الطاقة بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لبحث خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك بحضور الأُمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة شوؤن الطاقة المركزية، بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة.

​وأكد النائب المهندس أسامة كمال، أمين شئون الطاقة المركزية،  أهمية الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن موضوع التحول الطاقي يأتي على رأس الأولويات، مؤكدا أن الحزب يتبنى مبادرات وملفات استراتيجية تستهدف تخفيف تداعيات أزمة الطاقة العالمية عن كاهل المواطن والدولة.

 المبادرة القومية لإنتاج الغاز الحيوي

​واستعرض الاجتماع المبادرة القومية لإنتاج الغاز الحيوي من الكتلة الحيوية كبديل استراتيجي لاستيراد "البوتاجاز"، بما يسهم في تخفيض الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الأهمية الاقتصادية والبيئية لاستغلال الكتلة الحيوية لإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه في مصر.

​وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين المشاركين حول المبادرات المطروحة، وسبل تعزيز دور الحزب في دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المهندس أسامة كمال مجلس الشيوخ

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