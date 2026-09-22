مصري يدخل قائمة الكبار.. مفاجأة بشأن أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم أفريقيا 2027

فرض النجم المصري عمر مرموش نفسه ضمن قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بعدما كشفت بيانات شبكة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في القيم السوقية للاعبين عن وجوده بين أغلى 10 نجوم في التصفيات.

ويحتل مرموش، لاعب توتنهام الإنجليزي، المركز التاسع في القائمة، بقيمة تسويقية تبلغ 50 مليون يورو، ليصبح اللاعب المصري الوحيد الذي يظهر ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في التصفيات.

وتعكس هذه القيمة السوقية المكانة التي وصل إليها مرموش في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح أحد أبرز المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية.

صدارة إفريقية بقيمة 90 مليون يورو

جاء الإيفواري يان ديوماندي، لاعب ريال مدريد، على رأس قائمة الأغلى، بقيمة تسويقية تصل إلى 90 مليون يورو.

وحل المغربي أيوب بوعدي والغاني أنطوان سيمينيو والمغربي أشرف حكيمي في المراكز التالية، بقيمة تبلغ 80 مليون يورو لكل لاعب.

أما الكاميروني برايان مبيومو فجاء في المركز الخامس بقيمة تسويقية وصلت إلى 75 مليون يورو، بينما احتل المغربي إسماعيل صيباري والسنغالي إليمان نداي المركزين السادس والسابع، بقيمة 55 مليون يورو لكل منهما.

وجاء الإيفواري بازومانا توريه في المركز الثامن بقيمة 50 مليون يورو، بالتساوي مع مرموش، بينما اختتم الجزائري إبراهيم مازة القائمة بقيمة 45 مليون يورو.

مرموش ضمن كتيبة الفراعنة

ويشارك مرموش مع منتخب مصر في الاستعدادات الخاصة بتصفيات أمم أفريقيا 2027، بعدما انضم إلى قائمة الفريق التي تضم عددًا من المحترفين، من بينهم محمد صلاح وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد المنعم.

وتنطلق منافسات التصفيات في سبتمبر 2026، على أن تُستكمل الجولات خلال نوفمبر، ثم مارس 2027، قبل إقامة النهائيات في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وخاض منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن، تدريباته الجماعية التي أقيمت مساء الإثنين، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لمواجهة أنجولا المرتقبة.

ويخوض منتخب مصر مواجهتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما يومي 25 و 29 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2027، قبل أن يستضيف جنوب أفريقيا وديًا.