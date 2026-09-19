بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي

هزم فريق توتنهام أمام أستون فيلا بنتيجه 3-2 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأحرز أهداف أستون فيلا يوهان مانزامبي فى الدقيقة 45 ثم اضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم إميليانو بوينديا الهدف الثالث في الدقيقة 79

بينما أحرز كونور جالاجير الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 82 و يان باول فان هيك الهدف الثاني في الدقيقة 92.

و تواجد المصرى عمر مرموش لاعب توتنهام فى التشكيل الرسمى للمباراة

بهذه النتيجة احتل فريق أستون فيلا المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط بينما احتل فريق توتنهام المركز الـ18 برصيد نقطتين فقط.