2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة

قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن أكثر من مليار برميل من النفط الخام مرّت عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة، على متن أكثر من ألفي ناقلة وسفينة.

وأضاف كوبر، في بيان، أن القوات الأمريكية ساهمت في تأمين حركة ناقلات النفط عبر المضيق، مشيرًا إلى أن إيران لم تتمكن، حتى الآن، من تصدير أي برميل نفط، في ظل ما وصفه بالحصار العسكري الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية.

أمن الملاحة في مضيق هرمز

وتأتي تصريحات قائد «سنتكوم» في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط تداعيات مباشرة على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.