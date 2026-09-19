شقيق كاظم الساهر يثير الجدل بتصريحات عن عودته للعراق

كشف حسين جبار إبراهيم، شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، عن موقف شقيقه من العودة إلى العراق، متحدثًا عن الأسباب التي يرى أنها لا تزال تحول دون عودته إلى البلاد.

وأوضح حسين جبار إبراهيم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الظروف التي دفعت كاظم الساهر إلى مغادرة العراق لم تتغير بالشكل الكافي، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات التي تؤثر على واقع الثقافة والفن في البلاد.

وأشار شقيق كاظم الساهر إلى ما وصفه بتفكك النسيج الاجتماعي ووجود مظاهر طائفية، إلى جانب انتشار خطاب ديني متطرف يعادي الموسيقى والفن، مؤكدًا أن هذه الأجواء لا توفر البيئة المناسبة للفنانين لممارسة أعمالهم بحرية وأمان.

وأضاف أن ضعف البيئة الثقافية والبنية التحتية اللازمة لدعم الفنانين يمثلان أيضًا أحد العوامل المؤثرة في إمكانية عودة شقيقه، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الثقافي والفني يحتاج إلى توفير مقومات أساسية تضمن للفنانين بيئة مناسبة للإبداع.

وأكد حسين جبار إبراهيم أن عودة كاظم الساهر إلى العراق مرهونة بعودة سلطة الدولة وسيادة القانون، إلى جانب احترام الثقافة والفنون وبناء بيئة آمنة تقدر الفنانين وتدعم دورهم في المجتمع.

واعتبر شقيق كاظم الساهر أن عودة الفنان العراقي إلى بلاده ستكون، بحسب قوله، مؤشرًا على تحسن واقع الثقافة والفن في العراق، وعودة الأجواء التي تسمح للفنانين بممارسة أدوارهم والإسهام في المشهد الثقافي والفني.