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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: وافقت على تنفيذ عمليات بعيدة المدى ردًا على الضربات الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، موافقته على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة بعيدة المدى، ردًا على الضربات الروسية التي تستهدف أوكرانيا، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.

وقال زيلينسكي، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، إنه وافق على تنفيذ «عمليات جديدة بعيدة المدى» ردًا على الضربات الروسية، مؤكدًا أن بلاده تستعد لتوسيع قدراتها في مجال الضربات بعيدة المدى. ولم يكشف الرئيس الأوكراني عن طبيعة الأهداف أو موعد تنفيذ العمليات الجديدة.

وأضاف زيلينسكي أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع الميداني، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بتطوير أداء القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز قدراتها، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير وسائل للتصدي للطائرات المسيرة الروسية، ولا سيما الطائرات المسيرة من طراز «شاهد».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تعمل على تطوير منظومات اعتراضية جديدة قادرة على مواجهة المسيرات، موضحًا أن عددًا من هذه الأنظمة أثبت فاعليته خلال الاستخدام الميداني، مع استمرار الجهود لتوسيع إنتاجها بصورة منتظمة.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في ظل تصاعد استخدام روسيا وأوكرانيا للطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى خلال الحرب المستمرة بين البلدين، فيما تنفذ كييف منذ أشهر هجمات بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا وأخرى في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، وتقول إن هذه العمليات تستهدف منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالقدرات الروسية.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن عمليات أوكرانية تستهدف مواقع داخل روسيا ردًا على الهجمات الروسية، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى ترتيبات لوقف استهداف البنية التحتية الحيوية، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الضربات الروسية عمليات عسكرية

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