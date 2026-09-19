شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن.. ملتقى للبحوث الإسلامية في مدينة البعوث الاثنين المقبل

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى السابع ضمن ملتقيات (شُبُهات وردود)، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج (منبر الوعي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

يأتي هذا الملتقى تحت عنوان: (شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم)، ويحاضر فيه: الدكتور حمدي الهدهد، عميد كليَّة البنات الأزهريَّة بالعاشر من رمضان، فيما يدير اللقاء الشيخ يوسف المنسي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة.

اللَّحن في القرآن الكريم

يتناول الملتقى عددًا مِنَ المحاور المتعلِّقة بلغة القرآن الكريم؛ أبرزها: اللَّحن في القرآن الكريم، والألفاظ الأعجميَّة فيه، وما يرتبط بهما من شُبُهات تحتاج إلى بيان علميٍّ دقيق.

تأتي هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب من الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة، من خلال تقديم معالجة علميَّة رصينة لما يُثار حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة النقل، وقواعد التحقيق العلمي؛ بما يُسهِم في بناء وعيٍ قادر على فهم القضايا المتعلِّقة بالقرآن الكريم وعلومه بعيدًا عن القراءات المجتزأة أو الأحكام المبنيَّة على تصوُّرات غير دقيقة.