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تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

تشهد أسعار الطماطم بالأسواق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، إذ يتراوح سعر الكيلو بين 10 و15 جنيهًا، مقارنة بنحو 30 جنيهًا خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لحجم المعروض وحركة الطلب.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن ما يتم تداوله بشأن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا خلال الوقت الحالي غير صحيح، موضحًا أن أسعار المحصول مستقرة منذ أكثر من شهرين.

وأشار النجيب خلال تصريحات له ،  إلى أن استقرار الأسعار لا يقتصر على الطماطم فقط، بل يشمل عددًا من أصناف الخضروات والفاكهة، في ظل توافر كميات مناسبة من المحاصيل ووجود معروض يلبي احتياجات الأسواق.

موسم الطماطم الصيفي

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وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن موسم الطماطم الصيفي لا يزال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يسهم في دعم توافر المحصول بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن حركة الأسعار خلال المرحلة المقبلة ستتحدد وفقًا لعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج والكميات التي يتم طرحها في الأسواق، إلى جانب معدلات الطلب وحركة الشراء من جانب المستهلكين.

متى يمكن أن تتحرك أسعار الطماطم؟


ولفت النجيب إلى أن أسعار الطماطم قد تشهد تغيرات خلال الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، وتحديدًا عند انتهاء إحدى العروات الزراعية وبدء عروة جديدة، إذ قد تظهر فجوة مؤقتة في حجم المعروض، وهو أمر معتاد ويتكرر في عدد من المحاصيل الزراعية.

وأكد أن الفترة التي تلي انتهاء الموسم الصيفي ستكون محل متابعة، خاصة مع انتقال الإنتاج بين العروات الزراعية، مشيرًا إلى أن اتجاه الأسعار في هذه المرحلة سيكون مرتبطًا بحجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة داخل الأسواق.

العرض والطلب 

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وشدد النجيب على أن أسعار المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل أساسي بآليات العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الإنتاج وارتفاع حجم المعروض يدعمان استقرار الأسعار أو تراجعها، في حين يمكن أن تشهد الأسعار ارتفاعًا حال انخفاض الكميات المطروحة مع استمرار مستويات الطلب.

وأشار إلى أن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يتأثر بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها حجم المعروض وحركة الشراء والاستهلاك، ولذلك فإن تحديد سعر مستقبلي للطماطم بشكل دقيق يظل مرتبطًا بالظروف الفعلية للسوق وقت حدوثها.

وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوقعات التي تتحدث عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأسواق لا تعاني من أزمة في المعروض، وأن الأسعار الحالية لا تشير إلى وصول سعر الكيلو إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

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