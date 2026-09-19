وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا، الجمعة 18 سبتمبر، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تناول عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية، في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والولايات المتحدة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

كما ناقشا التحركات والاتصالات الجارية لخفض التصعيد في السودان ووقف النزاع، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة البناء على الجهود القائمة لإنهاء الأزمة، وتهيئة الأجواء أمام التوصل إلى حلول سياسية تقوم على الحوار والتفاوض.

وجدد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، إلى جانب صون مؤسساته الوطنية.

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية قدمًا وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد العاطي أن التحركات المصرية تجاه الملف الليبي تنطلق من أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية تنسيق وتكامل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم المسار السياسي.

وأشار إلى أن تكامل هذه الجهود من شأنه مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تعكس إرادة الليبيين، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.