وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد وزير الخارجية ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية على أهمية البناء على جهود إنهاء النزاع في السودان من أجل إيجاد حلول سياسية وإعلاء قيم الحوار والتفاوض.

وأوضح وزير الخارجية تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.

وبحث وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية سبل تحقيق تقدم في العملية السياسية بليبيا وإنهاء حالة الانقسام بها

كما أكد وزير الخارجية على أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية