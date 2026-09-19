بحوث الصحراء يناقش مع وفد أوزباكي التعاون في الاستصلاح والإنتاج الحيواني

استعرض مركز بحوث الصحراء أنشطته البحثية والتطبيقية أمام وفد حكومي أوزبكي رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون الزراعي والعلمي بين البلدين. وتناولت المناقشات، التي جرت على هامش زيارة الوفد الحالية لمصر، مجالات استصلاح الأراضي، وتنمية الثروة الحيوانية، وإدارة الموارد المائية



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

واستهل الوفد زيارته بجولة ميدانية في محطة بحوث مريوط، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز.، وبحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وشملت الجولة تفقد معامل زراعة الأنسجة والتعرف على تقنيات إنتاج الشتلات الخالية من الأمراض، إلى جانب زيارة معمل التلقيح الاصطناعي للاطلاع على عمليات إنتاج جرعات التلقيح للجمال ذات الصفات الإنتاجية المتميزة.



وشملت الجولة قطاع الإنتاج الحيواني والداجني للوقوف على برامج التربية، والانتخاب المستمر، ونظم التغذية والرعاية البيطرية لأغنام وماعز المحطة.



وفي أعقاب الجولة الميدانية، عقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، جلسة موسعة مع الوفد الأوزبكي بمقر المركز، بحضور قيادات وخبراء شعبة الإنتاج الحيواني، حيث ناقش الجانبان ملفات استصلاح الأراضي المالحة في أوزبكستان، وحصر وتصنيف التربة وتقييم المياه.

واستعرض رئيس المركز التجربة المصرية في استصلاح الأراضي، فضلا عن الجهود والأنشطة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء، في دراسات التربة والمناخ وتحلية المياه، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة في المناطق القاحلة.

ومن جانبه، استعرض الوفد الأوزبكي التحديات التي تواجه بلاده في مجالات ملحوظة كملوحة الأراضي والتغيرات المناخية، مبديًا اهتمامًا بالغًا بتطوير المراعي الطبيعية وتوفير مصادر العلف البديلة.



وقدم الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بالمركز، عرضًا حول جهود الشعبة في مواجهة معوقات الإنتاج بالتجمعات الصحراوية، عبر تقنيات التحسين الوراثي الجينومي، ورفع القيمة الغذائية للأعلاف، وتطوير المنتجات الحيوانية من ألبان وجلود وصوف.

واتفق الطرفان على إعداد بروتوكول تعاون يحدد أطر العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، وصياغة نموذج عمل مخصص لدولة أوزبكستان يستفيد من الخبرات الميدانية والبحثية لمركز بحوث الصحراء المصري، إلى جانب عقد لقاءات استكمال لبحث شبكات الري وطرق الزراعة الحديثة.