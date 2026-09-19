غيوم كثيفة وأمطار خفيفة.. طقس متقلب في مدن ومراكز وقرى البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، أجواءً جوية متقلبة، تزامنت مع ظهور كميات من السحب والغيوم الكثيفة التي غطت سماء عدد من المناطق.

وسقطت أمطار خفيفة على عدد من المناطق بنطاق المحافظة على فترات متقطعة، وسط أجواء غائمة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات الحالة الجوية، مع رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تداعيات قد تنتج عن حالة الطقس.



جاهزية معدات الوحدات المحلية للتعامل مع مياه الأمطار

وأكدت المحافظة جاهزية فرق ومعدات الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وسرعة التدخل حال حدوث أي تجمعات تعوق حركة المواطنين أو المرور.

متابعة مستمرة للحالة الجوية

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة حالة الطقس على مدار الساعة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.