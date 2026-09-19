طقس الساعات المقبلة.. انكسار الموجة الحارة وتراجع تدريجي لدرجات الحرارة بدءاً من اليوم

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الفترة من السبت 19 وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تحولاً ملحوظاً، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويأتي هذا التراجع الملموس ليخفف من حدة الأجواء الصيفية، مصحوباً بنشاط للرياح وتهيئة أجواء لطيفة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يبشر ببدء استقرار تدريجي في الأحوال الجوية بالمحافظات.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصادالجوية، أن طقس الأيام المقبلة يشهد انخفاضًا تدريجيًا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات، حيث سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة، رطبا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 28 و29 درجة، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 و35 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 35 و37 درجة، في حين تسجل أعلى درجات الحرارة على جنوب الصعيد وتتراوح بين 39 و42 درجة.

الأرصاد الجوية

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق خلال فترة التوقعات.

تحذيرات شديدة من الشبورة والرياح

حذرت هيئة الأرصاد، من استمرار نشاط الشبورة المائية صباحًا، حيث تظهر شبورة مائية يوميًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المحاور.

الظواهر الجوية

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا خلال الفترة من السبت 19 سبتمبر إلى الأربعاء 23 سبتمبر على مناطق متفرقة من أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.



نصائح الأرصاد لقائدي السيارات والمواطنين

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على قائدي السيارات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات والأنباء الجوية الصادرة عنها.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عنها بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة وفرص الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة المقبلة.



درجات الحرارة الأيام المقبلة

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال خلال الأيام المقبلة، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 32 إلى 33 درجة، والمحسوسة بين 34 إلى 35 درجة.

- السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 28 إلى 29 درجة، والمحسوسة بين 31 إلى 32 درجة.

- شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 33 إلى 35 درجة، والمحسوسة بين 35 إلى 37 درجة.

- جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 39 إلى 40 درجة، والمحسوسة بين 40 إلى 41 درجة.