عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة رؤيته للمستوى التحكيمي خلال الـ 5 جولات الأولى فى بطولة الدوري الممتاز.

قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب أون: الأمور مرضية بشكل كبير فيما يخص مستوى التحكيم حتى الآن.

تابع عصام عبدالفتاح: نسعى لتطوير أداء الحكام في قادم الأيام عبر المعسكرات التدريبية والإهتمام بتطوير مستوى أداء قضاة الملاعب.

واصل عصام عبدالفتاح: الأمور كانت صعبة فى الخمس جولات أولى ببطولة الدورى الممتاز وهناك هجوم غير عادي على التحكيم حتى الآن.

أضاف عصام عبدالفتاح : هناك أكثر من حكم مصري قادر على إدارة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية النادى الأهلي وغريمه التقليدي نادى الزمالك فى الدورى الممتاز.

لفت عصام عبدالفتاح إلى أنه جاري مخاطبة عديد الاتحادات الأوروبية لترشيح طاقم تحكيمي على مستوى عالى لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز.

أشار عصام عبدالفتاح إلى أنه لا توجد أزمة في استماع الأندية لتسجيلات غرفه تقنية الفيديو المعروفة بـ var لكن بضوابط حددها اتحاد الكرة.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال يستضيف النادى الأهلي الذى يقوده فنيا المغربي الحسين عموتة يوم 11 أكتوبر فى إطار منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.