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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 3 محافظات

قوافل دعوية
قوافل دعوية
أحمد سعيد

انطلقت اليوم الجمعة 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات البحيرة وسوهاج وشمال سيناء، بمشاركة (٢٠) إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انعقاد 10180 ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦

وجاءت هذه القوافل ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، من خلال الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة، وتعزيز وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع بأهمية العلم والاكتشاف والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة.

وتناولت خطبة الجمعة ضمن أعمال القوافل موضوع «أنزلوا الناس منازلهم (احترام الرموز)»؛ حيث تناولت الخطبة منزلة الاحترام في الإسلام، وأهمية إنزال الناس منازلهم، وتقدير أصحاب المكانة والعلم والخبرة، وبيان صور الاحترام ومظاهره في التعامل مع الآخرين، والدعوة إلى إحياء هذه القيمة الرفيعة في المجتمع، بما يعزز حسن التعامل، ويحفظ مكانة الرموز، ويقوي أواصر الاحترام والتماسك بين أبناء المجتمع.

وفي السياق ذاته، عقدت وزارة الأوقاف (١٠١٨٠) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦م، وذلك في (٢٠٣٦) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية بعد صلاة المغرب.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء الموافق ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٦م موضوع «مفهوم المواطنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم»، وما يتضمنه من ترسيخ لمعاني الانتماء، والوفاء بالحقوق والواجبات، والتعاون بين أفراد المجتمع، واحترام التنوع، وصيانة الوطن، بما يعزز التماسك المجتمعي ويؤكد أن حب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره من القيم التي حث عليها الإسلام.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.

الأزهر وزارة الأوقاف انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف قوافل دعوية

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