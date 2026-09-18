بوتين: روسيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده مستعدة للتعاون واستعادة العلاقات مع الدول الأوروبية المجاورة، مشددًا في الوقت نفسه على أن موسكو لا تملك، بحسب قوله، أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا.

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع للجنة المجمع الصناعي العسكري الروسي، حيث قال إن روسيا «مستعدة للتعاون واستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين»، في موقف يعكس استعداد موسكو، وفق ما أعلنه الرئيس الروسي، لإعادة فتح قنوات التواصل مع الدول الأوروبية.

وأضاف بوتين أن بلاده «لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية»، معتبرًا أنه لا توجد أسباب تدفع روسيا إلى شن هجوم على دول القارة.

وتزامنت تصريحات الرئيس الروسي، مع انتقادات، وجهها إلى عدد من القادة الأوروبيين، متهمًا إياهم باستخدام الحديث عن «التهديد الروسي» لتبرير سياساتهم وزيادة الإنفاق العسكري.

وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى تدريبات عسكرية في بحر البلطيق قال إنها تضمنت التدرب على الاستيلاء على سفن مدنية، معتبرًا أن مثل هذه التحركات تستدعي ردًا روسيًا إذا استمرت، داعيًا في الوقت ذاته إلى التعايش والتعاون بدلًا من التصعيد.

وتأتي تصريحات بوتين، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي فرضت توترًا واسعًا على العلاقات بين موسكو والعواصم الأوروبية، إلى جانب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتراجع الاتصالات السياسية المباشرة بين الجانبين.

وكانت موسكو قد أكدت في تصريحات سابقة استعدادها للحوار مع الدول الأوروبية، لكنها شددت على رفضها ما تصفه بالإنذارات أو الشروط المسبقة.

وفي يونيو الماضي، نقلت “رويترز” عن موسكو، تأكيدها الانفتاح على الحوار مع أوروبا، مع رفضها تقديم تنازلات تحت ضغط الإنذارات.

وتأتي تصريحات بوتين الجديدة، وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بينما لا تزال الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل الأمن الأوروبي تمثل عقبات أمام استعادة العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية.