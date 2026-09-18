الخارجية الفرنسية: مستعدون للرد على أي تصعيد روسي

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات لـ«العربية إنجليزي»، استعداد باريس للرد على أي تصعيد روسي، في ظل استمرار التوتر الأمني المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تتابع التطورات المرتبطة بالتحركات الروسية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم في حال حدوث تصعيد جديد، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها باريس.

وتأتي التصريحات الفرنسية في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية تصاعدًا في المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية والأوكرانية وتكثيف الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة.

وتؤكد باريس، في مواقفها المعلنة، أهمية التنسيق مع حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي «الناتو» في مواجهة أي تهديدات أمنية محتملة، بينما تواصل الدول الأوروبية متابعة التطورات العسكرية على حدودها الشرقية.

ويأتي الموقف الفرنسي كذلك وسط تحركات دبلوماسية أوروبية تستهدف دعم أوكرانيا وتعزيز أمن الدول الأعضاء في الناتو، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب خارج الأراضي الأوكرانية.

وتبقى طبيعة الرد الفرنسي المحتمل مرتبطة بطبيعة أي تصعيد روسي، وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين، في ظل حساسية المرحلة الحالية واستمرار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب.