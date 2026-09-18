محمد عبد المنعم: أشعر باستقرار كبير مع فريق نيس

علق محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، على مواجهة ستاد بريست، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تصريحات عبد المنعم

وقال محمد عبد المنعم، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “كانت بدايتي صعبة وكانت هذه المرة الأولى التي أغادر فيها مصر، وأعيش تجربة الاحتراف خارج البلاد، وواجهت صعوبة في البداية؛ لأنني لم أكن أتحدث الفرنسية على الإطلاق”.

وتابع: “الآن أشعر باستقرار أكبر داخل صفوف الفريق، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، لكنني واثق أن الأمور ستتحسن مع الصبر والعمل”.

يذكر أن محمد عبد المنعم عاد من الإصابة بقطع من الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري.