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مدافع صلب ومؤثر.. مدرب نيس يشيد بقدرات محمد عبد المنعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع صلب ومؤثر.. مدرب نيس يشيد بقدرات محمد عبد المنعم

عبدالمنعم
عبدالمنعم
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن موقفه من المدافع المصري محمد عبد المنعم، مؤكدًا تمسكه باستمراره مع الفريق، رغم ابتعاده لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال بانتالوني، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت ماكس»، إنه تابع عبد المنعم في عدد من المباريات منذ وصوله لتدريب نيس مع بداية الموسم، موضحًا أن مشاركاته لم تكن كثيرة، كما أن غيابه الطويل بسبب الإصابة أثر على جاهزيته.

وأضاف: «حينما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم كان هناك فارق بينه وبين زملائه بسبب الغياب الطويل للإصابة، وكان يحتاج إلى الوقت لكي يلحق بالمجموعة».

وتابع المدير الفني لنيس: «حينما تحدثت معه وجدت أن لديه الرغبة في الاستمرار، وتحدثت مع الإدارة وأخبرتهم برغبتي في استمرار عبد المنعم معنا في نيس».

وأشاد بانتالوني بالإمكانيات التي يمتلكها المدافع المصري، قائلًا: «أرى في عبد المنعم الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية، والأخيرة ستأتي مع الوقت. على المستوى التكتيكي هو قوي جدًا، ومدافع صلب، ويجيد التواصل مع زملائه بشكل جيد، كما يجيد الدفاع عن مركزه، وهو لاعب مؤثر جدًا في المنظومة الدفاعية».

وأوضح مدرب نيس أن أبرز ما يميز عبد المنعم هو قابليته للتعلم والتطور، قائلًا: «أعتقد أن أفضل ما يميزه أنه يستمع بشكل جيد، وأتحدث معه فيما ينقصه في بعض النقاط».

وأضاف: «عبد المنعم يمتلك الأساسيات والخطوط العريضة كلاعب كرة قدم في مركزه كقلب دفاع، وهذا المهم، وهو يستمع، وهذا الاستماع يؤدي إلى التطور المطلوب».

وأشار بانتالوني إلى أن الجانب النفسي يحظى باهتمام كبير، مؤكدًا أن عبد المنعم يحتاج إلى الشعور بالتقدير داخل الفريق، قائلًا: «عبد المنعم يرغب أن يشعر أنه مقدر داخل الفريق، ونحن نحاول منحه الثقة».

وشدد المدير الفني لنيس على أن اللاعب المصري يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيته، موضحًا: «هو يحتاج إلى بعض الوقت هذا الموسم، وعليه أن يبذل أكثر جهد ممكن لكي يكون رتمه وأداؤه مناسبًا مع الفريق».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استعادة عبد المنعم لجاهزيته البدنية تدريجيًا، قائلًا: «عليه أن يسرع في عملية التأهيل البدني لكي يستطيع أن يلعب مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة وعلى مدار أسابيع طويلة، وعليه أن يكون أيضًا منتبهًا في مسألة التعب والإرهاق، وأن يستمع إلى جسده جيدًا، وأن يخبرنا بما يشعر به لكي نستطيع أن نساعده».

أوليفييه بانتالوني نيس الفرنسي محمد عبد المنعم منتخب مصر بانتالوني

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