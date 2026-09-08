وزير الخارجية الكوبي: لا مفاوضات مع واشنطن رغم الحصار «الإبادي»

قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، الاثنين، إنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، كما لا توجد خطط لإجراء مفاوضات مستقبلية، في ظل ما وصفه بـ«الحصار الإبادي» المفروض على بلاده، والذي تقول كوبا إنه ألحق بها أضرارًا اقتصادية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأضاف رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي في هافانا، أن «لا توجد مفاوضات أو أجندات»، لكنه أشار إلى استمرار الاستعداد للحفاظ على الاتصالات مع الجانب الأميركي رغم عدم إحراز تقدم.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الكوبي جراء الحظر التجاري الأميركي المفروض منذ عقود ارتفعت بنسبة 7% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 8.1 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الكوبي إن الأضرار الاقتصادية مرشحة للارتفاع بصورة كبيرة خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصارًا نفطيًا على كوبا أدى إلى تراجع إنتاج الطاقة إلى حد كبير، وتسبب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي امتدت لأيام في أنحاء البلاد.

وأضاف رودريغيز أن الحصار «لا يعاقب الحكومة، بل يعاقب كل شخص في الجزيرة بكل الطرق»، مشيرًا إلى أن الكوبيين يواجهون فترات طويلة لا تتجاوز فيها إمدادات الكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا أو أقل، ما يؤدي إلى فساد الأغذية، ويجعل ارتفاع درجات الحرارة النوم صعبًا، فيما يضطر الأطفال إلى أداء واجباتهم المدرسية في شبه ظلام.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق على تصريحات الوزير الكوبي.

وتقول الولايات المتحدة إن الحكومة الكوبية تمثل مصدرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإن الحصار وتشديد العقوبات ضروريان للضغط من أجل تغيير النظام الشيوعي، الذي تتهمه واشنطن بتقييد الحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت العقوبات الأميركية وتصعيد القيود على إمدادات الطاقة انتهاكًا للقانون الدولي، فيما حذر خبراء أمميون في أغسطس من تزايد مخاطر تفشي الأمراض في كوبا مع تشديد العقوبات. كما حذرت الولايات المتحدة مؤخرًا في تنبيه صحي من ارتفاع حالات أمراض الأمعاء والإسهال نتيجة تدهور إمدادات المياه والكهرباء.