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إيه الحلاوة دي.. رونالدو وميسي وصلاح ومودريتش بإطلالة الثمانينات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيه الحلاوة دي.. رونالدو وميسي وصلاح ومودريتش بإطلالة الثمانينات

ميسي
ميسي
يارا أمين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل مع صور مختلفة لعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، ظهروا خلالها بإطلالات مستوحاة من أجواء وموضة فترة الثمانينات.

وضمت الصور كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ولوكا مودريتش، في ظهور مختلف تمامًا عن شكلهم المعتاد، ما أثار إعجاب وسخرية الجماهير في الوقت نفسه، خاصة مع الملابس وتسريحات الشعر والأجواء التي تعيد للأذهان حقبة الثمانينات.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور على نطاق واسع، مع تعليقات طريفة حول تخيل نجوم الجيل الحالي في زمن الثمانينات، معتبرين أن الفكرة جمعت بين نجومية كرة القدم وروح الزمن الجميل.

وتأتي هذه النوعية من الصور ضمن موجة محتوى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نجوم وشخصيات معروفة في أزمنة أو أجواء مختلفة، وهو اتجاه شهد انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

ويظل الرباعي من أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية، بعدما ترك كل منهم بصمة خاصة في تاريخ اللعبة، لتتحول هذه المرة صورهم إلى جرعة من الحنين والكوميديا بطابع «التمنينات».

كريستيانو رونالدو ميسي محمد صلاح لوكا مودريتش كريستيانو

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