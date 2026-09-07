لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بزميله محمد الشناوي، مؤكدًا أن التواصل بينهما داخل الملعب وخارجه يسهم في مساعدة حراس المرمى على اتخاذ القرارات خلال المباريات.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لموقع الأهلي، إن العلاقة بينه وبين الشناوي تقوم بشكل كبير على التواصل المستمر، موضحًا: «في حراسة المرمى إحنا بنفهم بعض بالتواصل أكتر، لأن ممكن أنت تبقى في آخر جول في الناحية التانية من الملعب وأنا مثلًا على الدكة، لكن بنعرف نتواصل ونبقى فاهمين بعض».

وأضاف أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح خلال مواجهة الأهلي أمام برشلونة، قائلًا: «ده حصل مثلًا في ماتش برشلونة في الشوطين، في الشوط الأول الشناوي كان بيشاور لي رافينيا بيشوط فين».

وتابع: «في الشوط الثاني لما جوردون نزل وجالهم ضربة جزاء، أنا وقفت وفضلت أشاور للشناوي على الزاوية اللي اللاعب بيشوط فيها، وربنا كرمه وشالها».

وشدد حارس الأهلي على أن التوفيق في النهاية من عند الله، موضحًا: «في الأول وفي الآخر التوفيق عند ربنا، وممكن الحارس يبقى شايف حاجة وياخد قرار تاني، لكن إحنا بناخد بالأسباب».

وكشف شوبير عن الحوار الذي دار بينه وبين الشناوي عقب المباراة، قائلًا: «بعد الماتش قلت له: شفتني لما شورت لك؟ قال لي: شفتك شفتك».

واختتم مصطفى شوبير حديثه بالتأكيد على قوة علاقته بمحمد الشناوي، قائلًا: «فالعلاقة كويسة جدًا ما بينا».