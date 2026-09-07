قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: الخميس الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة
مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو تمارس أقصى أعمال الإرهاب في الضفة
مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق
لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
علا محمد

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بزميله محمد الشناوي، مؤكدًا أن التواصل بينهما داخل الملعب وخارجه يسهم في مساعدة حراس المرمى على اتخاذ القرارات خلال المباريات.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لموقع الأهلي، إن العلاقة بينه وبين الشناوي تقوم بشكل كبير على التواصل المستمر، موضحًا: «في حراسة المرمى إحنا بنفهم بعض بالتواصل أكتر، لأن ممكن أنت تبقى في آخر جول في الناحية التانية من الملعب وأنا مثلًا على الدكة، لكن بنعرف نتواصل ونبقى فاهمين بعض».

وأضاف أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح خلال مواجهة الأهلي أمام برشلونة، قائلًا: «ده حصل مثلًا في ماتش برشلونة في الشوطين، في الشوط الأول الشناوي كان بيشاور لي رافينيا بيشوط فين».

وتابع: «في الشوط الثاني لما جوردون نزل وجالهم ضربة جزاء، أنا وقفت وفضلت أشاور للشناوي على الزاوية اللي اللاعب بيشوط فيها، وربنا كرمه وشالها».

وشدد حارس الأهلي على أن التوفيق في النهاية من عند الله، موضحًا: «في الأول وفي الآخر التوفيق عند ربنا، وممكن الحارس يبقى شايف حاجة وياخد قرار تاني، لكن إحنا بناخد بالأسباب».

وكشف شوبير عن الحوار الذي دار بينه وبين الشناوي عقب المباراة، قائلًا: «بعد الماتش قلت له: شفتني لما شورت لك؟ قال لي: شفتك شفتك».

واختتم مصطفى شوبير حديثه بالتأكيد على قوة علاقته بمحمد الشناوي، قائلًا: «فالعلاقة كويسة جدًا ما بينا».

مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي محمد الشناوي حراس المرمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدًا

هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها

سورة البقرة.. هل يشترط قراءتها كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها أم يجوز قراءتها متقطعة؟

حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة

حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء: التزم بالأدب والوقار في الأماكن المقدسة

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد