رسائل حاسمة من القاهرة.. خريطة طريق مصرية لمواجهة تهديدات الأمن القومي العربي

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن غالبية الكلمات في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة كانت متوقعة؛ لأن كل وزير عبّر عن الخطوط الأساسية لسياسة بلده، والجميع تحدث بطريقة أو بأخرى عن كيفية تدعيم العمل العربي المشترك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك كلمة طيبة للغاية وجيدة من الأمين العام للجامعة، السفير نبيل فهمي، لكن أهم ما يلفت النظر اليوم هو ما جاء في كلمة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والتي تحدث فيها عن الدعوة إلى ترتيبات أمنية عربية تراعي المشاغل القومية والتهديدات.

وأوضح أن هذه الترتيبات، إذا جلس العرب معًا وتحدثوا وناقشوا الأمر تحت مظلة اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فإنه يمكن لهم أن يواجهوا أي اعتداء وأن يردعوا أي اعتداء.

وتابع: «أظن أن هذه الدعوة المصرية، في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، والحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران، والعدوان الإيراني على الدول العربية، والأردن، وكل هذه الأمور، تعطي هذه الدعوة المصرية زخمًا أساسيًا، وتضع النقاط الأساسية في مسارها الطبيعي».

وأكد أن أي أن الترتيبات ينبغي أن تكون، أولًا، ترتيبات أمنية عربية، ولا مانع، بطبيعة الحال، من أن يكون هناك تعاون مع دول الجوار أو الدول التي تتفق مع هذه المبادئ والأسس العربية.