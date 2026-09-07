القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

استقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة أبطال الرياضيين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال فور عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم الناجحة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بمدينة تارانتو بدولة إيطاليا.

وخلال منافسات الدورة نجحت اللاعبة سارة سمير من أبناء المدرسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية في حصد ٢ ميدالية ذهبية، ومن أبناء نادي طلائع الجيش حقق اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة الميداليتين الذهبية والبرونزية، كما حصد اللاعب عبد الرحمن يونس ٢ ميدالية ذهبية فضلًا عن نجاحه في تحطيم الرقم القياسي العالمي في منافسات الخطف والمجموع.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتكريم أبنائها المتميزين الذين يرفعون راية الوطن عالية خفاقة في مختلف المحافل العالمية.

وتواصل القوات المسلحة جهودها في رعاية ودعم الكوادر الرياضية وتهيئة المناخ الملائم لهم بما يمكنهم من مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصنع فخرًا جديدًا يضاف إلى سجلات الرياضة المصرية.