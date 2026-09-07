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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي
حمزة شعيب

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن تطورات جديدة بشأن عقوبة محمد بركات، المدير الفني للفريق، بعد قبول التظلم الذي تقدم به النادي ضد قرار إيقافه.

وقال الشريعي إن النادي تلقى إخطارًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بقبول التظلم وتخفيض عقوبة إيقاف محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين فقط.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية قد قررت إيقاف بركات لمدة 4 مباريات، عقب تعرضه للطرد خلال مباراة إنبي أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه.

وأوضح رئيس إنبي أن بركات نفذ بالفعل عقوبة الإيقاف في مباراتي الفريق أمام وادي دجلة وغزل المحلة بالجولتين الثانية والثالثة، وبالتالي أصبح من حقه العودة إلى دكة الفريق بداية من مواجهة زد المقبلة في الجولة الرابعة.

ويستعد إنبي لمواجهة زد مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تشهد المباراة عودة بركات لقيادة الفريق من الخطوط بعد غيابه خلال الجولتين الماضيتين.

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