مورينيو: لا أشعر بضغط الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

صرح جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بأنه لا يشعر بأي ضغط إضافي للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال فترته الثانية مع النادي، وذلك قبيل المباراة الافتتاحية للفريق أمام إنتر ميلان - بطل الدوري الإيطالي - يوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن دوري أبطال أوروبا كان اللقب الوحيد الذي استعصى على مورينيو خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.

وقال مورينيو رداً على سؤال عما إذا كان مديناً للنادي بشيء: "لا، إنها فترتان مختلفتان. عندما رحلت عام 2013، حققنا ما حققناه وخسرنا ما خسرناه، وبذلنا قصارى جهدنا. وانتهى الأمر عند ذلك الحد. وما عليّ فعله الآن لا علاقة له بالماضي".

تعليق مورينيو

وأضاف: "في عام 2010، لم نكن نصل حتى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت قد مرت سنوات طويلة منذ آخر مرة خضنا فيها نصف النهائي. أما الآن، فقد فزنا بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان".

وستتجه الأنظار نحو كيفية استجابة ريال مدريد لأول تعثر له في حقبة مورينيو الثانية، والمتمثل في الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الجمعة.

وواصل: "نريد الفوز في كل مباراة وفي كل بطولة. لكن عليك العمل لتحقيق الاستقرار. الاستقرار... الاستقرار... والهيكلية...".

واختتم: "لذا، يحتاج ريال مدريد إلى الوصول لتلك الحالة من الاستقرار التي تعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق إنجازات عظيمة. لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد؛ إذ يتعين عليك الفوز هنا مهما كانت الظروف".

كان مورينيو مستعداً للحديث باستفاضة، وذلك قبل جولة أكثر توتراً من الأسئلة الموجهة إلى كيليان مبابي؛ حيث سُئل المهاجم الفرنسي مراراً عن علاقته بفينيسيوس جونيور وعن الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

يسعى الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة إلى الفوز بالبطولة مجدداً، لكنه يواجه ضغوطاً لتقديم أداء قوي هذا الموسم بعد موسمين خلاا من أي لقب كبير، وهي الفترة التي تزامنت مع انضمام كيليان مبابي إلى النادي.