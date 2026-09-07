حمزة الجمل يشيد بلاعبي الاتحاد السكندري عقب الفوز على بترول أسيوط بالدوري

وجه حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري الشكر للاعبي فريقه عقب تحقيق الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأبدى الجمل فخره بالمجهود الذي بذله اللاعبون خلال اللقاء، مشيراً إلى تقديره لحجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة.

وأكد مدرب نادي الاتحاد السكندري في تصريحاته عقب المباراة أن الفريق وعد الجماهير بالقتال داخل الملعب لإسعادهم، مشدداً على أن روح "زعيم الثغر" لا تستسلم وأن تحقيق الانتصارات المتتالية سيساهم في بناء قوة دافعة للفريق خلال المواجهات المقبلة من المسابقة.