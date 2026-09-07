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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في السوق المصرفي.. ارتفاع أسعار العملات العربية

ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الاثنين في البنوك
ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الاثنين في البنوك
رانيا أيمن

شهدت السوق المصرفية المصرية، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، حالة ملحوظة من الارتفاع في أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنوك، متأثرة بتحركات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، وقد تصدر الدينار الكويتي والريال السعودي قائمة العملات العربية التي شهدت ارتفاعاً اليوم، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة التداولات للتعرف على المستويات الجديدة لصرف العملات التي تلعب دوراً رئيسياً في المعاملات المالية والتحويلات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 7 سبتمبر في مختلف البنوك المصرية، محققاً مستويات استقرار مرتفعة تعكس قوة الطلب وتوافر السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء.

ففي البنك الأهلي، حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.52 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى نحو 13.52 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.46 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وشهد الدينار الكويتي اليوم حالة من الارتفاع أمام الجنيه في ختام التعاملات بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وهو أعلى العملات سعراً مقابل الجنيه المصري.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الشراء 161.94 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 166.54 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي البنك الأهلي الكويتي، جاء سعر الشراء بنحو 161.57 جنيه، بينما سجل سعر البيع 166.56 جنيه.

وفي بنك مصر، وصل سعر الشراء إلى 161.49 جنيه، وسجل سعر البيع 166.19 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية

سجلت باقي العملات العربية مستويات متباينة في ختام تعاملات البنوك، حيث بلغ سعر شراء الدينار الكويتي نحو 161.032 جنيه وسعر البيع نحو 166.13جنيه، 

بينما سجل الدينار البحريني نحو 132.80 جنيه للشراء و135.1954 جنيه للبيع. 
ووصل سعر الريال العماني إلى نحو 130.15 جنيه للشراء و132.393 جنيه للبيع، 

في حين بلغ الدرهم الإماراتي نحو 13.8365 جنيه للشراء و13.8785 جنيه للبيع. 
 


وسجل الريال السعودي نحو 13.5149 جنيه للشراء و13.5739 جنيه للبيع، 

وحقق الريال القطري نحو 12.9112 جنيه للشراء و13.9835 جنيه للبيع، 

بينما بلغت قيمة الدينار الأردني نحو 70.9237 جنيه للشراء و71.9915 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم أسعار العملات اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم

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