دون تغيير.. سعر العملات العربية الدينار الكويتي والريال السعودي الآن

استقر العملات العربية مع تعاملات مساء اليوم الأحد 6-9-2026 على مستوى السوق الرسمية.

العملات العربية ثابتة

وثبتت أسعار العملات العربية دون تغيير منذ بدء تعاملات مساء اليوم داخل الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.53 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 165.55 جنيه للشراء و 166.06 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.83 جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 134.75 جنيه للشراء و 135.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 131.96 جنيه للشراء و 132.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري 13.93 جنيه للشراء و 13.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 71.56 جنيه للشراء و 71.96 جنيه للبيع.