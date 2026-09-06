خماسيات البرسا مستمرة.. برشلونة يكتسح فالنسيا 5-0 وينفرد بصدارة الليجا

واصل برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه فالنسيا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وحقق البرسا اليوم فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني "علامة كاملة"، بعد التغلب في الجولات الثلاث الماضية على كل من إلتشي وأتلتيك بلباو ورايو فايكانو.

وللقاء الثالث هذا الموسم يحقق برشلونة الفوز بخمسة أهداف، وذلك بعدما انتصر على إلتشي بنتيجة 5-0 أيضا، وعلى رايو فايكانو بنتيجة 5-2.

سجل خماسية الفريق الكتالوني اليوم، لامين يامال "هدفين" في الدقيقتين 6 و84، وفيرمين لوبيزفي الدقيقة 22، ورافيميا في الدقيقة 50، وبيدري في الدقيقة 79.

وانفرد برشلونة بصدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 12 نقطة، مستغلا سقوط غريمه ريال مدريد في فخ الخسارة أمام ريال بيتيس أول أمس الجمعة، فيما ظل فالنسيا في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة وحيدة.



