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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
تقى الجيزاوي

انتهت بعض الأفلام السينمائية والمسلسلات من مرحلة التصوير ، ولكنها لم تلتقِ بالجمهور حتى الآن، لتبقى مواعيد طرح بعضها مفتوحة وسط حالة من الترقب، خاصة مع وجود أعمال تحمل أسماء نجوم كبار وتجارب مختلفة.

فيلم أضعف خلقه

ومن أبرز الأفلام التي لا تزال تنتظر طريقها إلى الجمهور هوفيلم «أضعف خلقه»، الذي يمثل عودة أحمد حلمي إلى البطولة السينمائية، ويجمعه للمرة الأولى بهند صبري، إلى جانب تعاون جديد مع المخرج عمر هلال. 

ورغم انتهاء التصوير، لا يزال الفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، ولم يتم تحديد موعد نهائي لطرحه، بعدما خرج من موسم صيف 2026.

فيلم "الحافي"

 وايضا تنتظر للفنانة إلهام شاهين طرح فيلمها الحافى، بعدما انتهاء تصويره، ويخوض العمل في أجواء الدجل والشعوذة وتأثيرها على المجتمع، بمشاركة عمرو عبدالجليل ورانيا فريد شوقي وبدرية طلبة، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي، بينما لا يزال موعد طرحه النهائي غير معلن.

فيلم «101 مطافي»

ويترقب الجمهور أيضا فيلم 01 مطافى وهو من بطولة محمد عبدالرحمن «توتا» وأوس أوس وبيومي فؤاد، بعدما انتهى تصويره منذ مايو الماضي، إلا أن موعد طرحه النهائي لم يستقر عليه.

فيلم بحر 

ويقترب فيلم «بحر» من الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء تصويره، وهو بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي ورحمة أحمد وحاتم صلاح وبيومي فؤاد وآية سماحة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء، ويدخل العمل مراحل ما بعد التصوير استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، مع الحديث عن طرحه قبل نهاية العام.

مسلسلات تنتظر العرض

ولا تقتصر قائمة الأعمال المؤجلة على السينما فقط ، بل  أيضا يوجد عدد من المسلسلات التي انتهت من التصوير أو أصبحت جاهزة تقريبًا، لكنها لم تصل إلى الجمهور حتى الآن.

مسلسل عنبر الموت 

ويأتي مسلسل «عنبر الموت» بطولة منة شلبي في مقدمة هذه الأعمال، بعدما انتهت منة شلبي من تصوير آخر مشاهد المسلسل في أغسطس الماضي. 

ويتكون العمل من 12 حلقة، وتدور أحداثه حول جريمة حقيقية مرتبطة بممرضة قاتلة، ويشارك في بطولته علي قاسم ورشدي الشامي وأحمد خالد صالح، بينما لم يتم الإعلان عن موعد عرضه النهائي حتى الآن.

مسلسل «بدون مقابل» 

من الأعمال التي تنتظر تحديد موعد للعرض أيضا بعدما هو مسلسل بدون مقابل و يتكون من 30 حلقة. 

و المسلسل من بطولة هاني رمزي ، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، نسرين طافش، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، نضال الشافعي، منة فضالي، حنان يوسف، لبنى ونس، وآخرين.

مسلسل عنبر الموت مسلسل «بدون مقابل» فيلم أضعف خلقه فيلم الحافي

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أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

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