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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحث مصري بمعهد الفلك يفوز بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر محمد
الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر محمد
أ ش أ

فاز الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر محمد الباحث بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد، بجائزة "عبد الحميد شومان للباحثين العرب" في مجال الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية للأرض، ضمن حقل العلوم الأساسية، في إنجاز علمي مصري جديد على المستوى العربي.

واختير الدكتور محمد صلاح ضمن 12 باحثًا وباحثة فازوا بجوائز الدورة الحالية من مختلف الدول العربية، بعد منافسة بين 656 متقدمًا، واستُبعد 296 طلبًا لعدم استيفاء الشروط، بينما خضع 360 طلبًا للتحكيم العلمي من خلال لجان متخصصة ومحكمين دوليين، وتوزعت الجوائز على 4 دول عربية، بواقع 5 فائزين من فلسطين، و4 من مصر، و2 من الأردن، وفائز واحد من تونس.

وجاء اختيار الباحث المصري تقديرا لإسهاماته في توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة الأرض وتحليل البيانات الجغرافية والبيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، ومراقبة الظواهر الجوية الفضائية المؤثرة على الأرض.

وأشادت لجنة التحكيم بإنتاجه العلمي وتطبيقاته العملية، خاصة ارتفاع معدلات الاستشهاد بأبحاثه، وجودة مؤشرات الأداء البحثي، وتطوير حلول مبتكرة في مجال المراقبة الذكية للأرض ومعالجة البيانات، فضلًا عن دوره الأكاديمي في استقطاب التمويل للمشروعات البحثية والإشراف على طلاب الدراسات العليا ودعم الباحثين الشباب.

ويعمل الدكتور محمد صلاح في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، وفي قسم الزلازل برئاسة الدكتور شريف الهادي.

ويتمتع الباحث بسجل من الإنجازات العلمية، إذ صُنف ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم عالميًا وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد خلال أعوام 2022 و2023 و2024. كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2022، وجائزة التميز العلمي من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عامي 2023 و2024.

وفي عام 2021، حصل على رتبة «عضو كبير» (Senior Member) في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي (IEEE)، كما يشغل منصب محرر مشارك في عدد من الدوريات العلمية الدولية، من بينها IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing وIEEE Internet of Things Journal، ويشارك في لجان فنية لعدد من المؤتمرات الدولية.

وأُطلقت جائزة «عبد الحميد شومان للباحثين العرب» عام 1982، وتعد من أبرز الجوائز العربية المخصصة لتكريم الباحثين ودعم البحث العلمي، وتشمل 6 حقول رئيسية هي العلوم الطبية، والهندسية، والأساسية، والإنسانية، وعلوم المياه والطاقة، والعلوم الاقتصادية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية قسم الزلازل الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر محمد

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