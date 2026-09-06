الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من هيئة الرقابة المالية ضد صفحة على "الفيسبوك"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقيامها بنشر وتداول محتوى يتضمن ادعاءات تمس الهيئة وقياداتها وتنطوي على أخبار كاذبة وسب وقذف.

كما تلقى شكوى من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بشأن استضافة برنامج "100 فل وصحة" المذاع على قناة "الشمس"، أشخاصًا مناهضين لمهنة العلاج الطبيعي، ممن لا يملكون الشهادات العلمية التي تؤهلهم للظهور الإعلامي والتحدث في هذا الشأن.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكويين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.